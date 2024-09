Benotung: Die Leistungen der ÖFB-Teamspieler in der Einzelkritik

So haben wir die österreichischen Nationalteamspieler beim 1:1 in Slowenien in der Nations League benotet. Der Notenschlüssel: 6 Überragend, 5 Sehr stark, 4 Gut, 3 Durchschnitt, 2 Schwach, 1 Totalausfall, 0 Zu kurz eingesetzt.