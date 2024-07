Bei der Fußball-EM war Konrad Laimer nach einer langen und kräftezehrenden Saison bei Bayern München bei allen vier Spielen des ÖFB-Teams im Einsatz, kein Wunder also, dass sich der 27-Jährige noch ein wenig von den Strapazen der letzten Wochen und Monate erholt. Das tut er unter anderem bei einem Bootstrip in Italien zusammen mit seiner Ehefrau Ines-Sarah Laimer. Die postete ein Video davon und verriet dabei „ein kleines Geheimnis“, wie sie in ihrer Instagram-Story schreibt.

Stolz zeigt sich die 27-Jährige in dem Video mit Babybauch, den der ÖFB-Spieler zärtlich küsst. Unter dem Video ist „half of me - half of you“ und der Hashtag #miracle zu lesen. Also „halb ich - halb du“ und „#Wunder“. Im Juni des Vorjahres haben Laimer und seine Freundin in der Nähe von Florenz geheiratet, nun ist auch das erste Kind des Paares auf dem Weg.

Viele von Laimers Kollegen stehen hingegen bereits wieder im Training. Die Bayern bestreiten ihr erstes Testspiel am kommenden Sonntag beim viertklassigen Regionalliga-West-Klub 1. FC Düren.