Jubel, pure Erleichterung und auch ein Hauch völliger Fassungslosigkeit. Die Gemengelage am Neuen Platz in Klagenfurt war eine ganz besondere. Denn nicht nur im Berliner Olympiastadion kochte die Stimmung nach Österreichs historischem 3:2 über die Niederlande samt sensationellem Gruppensieg. Auch in der Kärntner Landeshauptstadt lagen sich am Ende eines historischen Abends plötzlich Fremde in den Armen und feierten, was sie alle einte.