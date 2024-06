Max Verstappen mag Österreich, ja, er liebt die Steiermark. Zumindest den Red Bull Ring, denn dort ist er erfolgreich wie kein anderer Fahrer vor ihm. Aber natürlich ist und bleibt der dreifache Formel-1-Weltmeister bei aller Verbundenheit, auch durch sein Team Red Bull, immer Niederländer. Und deswegen ist für ihn vor dem Euro-Schlager am Dienstag zwischen den Niederlanden und Österreich in Berlin auch klar: „Als Holländer hoffe ich natürlich, dass die Niederlande das Spiel gegen Österreich gewinnen! Ich tippe auf einen 3:1-Sieg“, sagt der 26-Jährige. Worauf er noch setzt in dem letzten Spiel der Vorrundengruppe, in dem es für beide Teams auch noch um den Gruppensieg, und für Österreich auch um den Aufstieg ins Achtelfinale geht: „Ich hoffe auf ein großes Match, und möge das bessere Team das Match für sich entscheiden.“

Verstappen traut „seinen“ Oranjes jedenfalls alles zu. „Ich denke, dass die Niederländer wie die Löwen kämpfen werden und im Turnier wachsen und von Spiel zu Spiel immer stärker werden“, sagt Verstappen, der ja diese Woche selbst in Spielberg dafür sorgt, dass die „Orange Army“ nicht nur vor den Euro-Spielen für Stimmung sorgt, sondern auch den Red Bull Ring wieder orange einfärben wird.

Gemeinsam unterwegs: In Monte Carlo inspizierten Max Verstappen und Virgil van Dijk ihre Umgebung © IMAGO / Jerry Andre

Logisch, dass Verstappen als Sport-Größe auch die holländischen Top-Kicker kennt: „Ich bin mit Virgil van Dijk, dem Kapitän der Niederländer, befreundet“, erzählte er und ergänte: „Ich kenne aber auch andere Spieler gut. Virgil und ich treffen uns öfters, zuletzt während des Monaco-Grand-Prix.“ Man darf davon ausgehen, dass Verstappen sich das Spiel auch ansehen wird, wenn auch kaum in Berlin.