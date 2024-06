Für Österreich wird es heute zum dritten Mal ernst bei dieser Euro: In Berlin geht es um 18 Uhr (live ServusTV und bei uns im Liveticker) gegen die Niederlande um den Aufstieg ins Achtelfinale. Die Fans machen sich schon bereit, wir stimmen euch im Live-Blog (HIER geht‘s direkt dahin) auf die Partie ein. Und doch könnte es die Mannschaft von Ralf Rangnick nahezu locker angehen lassen: Denn nach den Drittrunden-Partien der Gruppen A und B ist bereits klar: Österreich wäre selbst bei einer 0:4-Niederlage im Achtelfinale, analog natürlich auch bei jeder anderen Niederlage mit vier Toren Differenz.

Vor Spielbeginn führt Österreich die Tabelle der Gruppendritten nach wie vor an, Kroatien ist definitiv hinter dem ÖFB-Team, um vor Ungarn zu bleiben, reicht wie erwähnt eine Niederlage mit maximal vier Toren Differenz, um heute schon mit Abpfiff fix im Achtelfinale zu sein. Aber selbst, wenn es ein derartiges Debakel setzt: Auch in den anderen Gruppen müssen Slowenien und Tschechien erst punkten bzw. die Slowakei ebenfalls keine hohe Niederlage kassieren. Die Chancen stehen also gut.

Die Tabelle vor den Dienstag-Spielen:

Man darf aber davon ausgehen, dass es Österreich trotzdem nicht von Anfang an darauf auslegt, nicht hoch zu verlieren. Denn nach wie vor gilt: Ein Sieg ist die einfachste Lösung, dann braucht es keine Rechnereien, dann ist sogar noch der Gruppensieg drinnen. Und: die Niederlande sind ja wie Frankreich schon vor dem letzten Spieltag mit jeweils vier Punkten schon fix im Achtelfinale.