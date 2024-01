Transferzeit ist Gerüchtezeit – und das Gerücht um ÖFB-Innenverteidiger Kevin Danso hat es in sich. Der in Voitsberg Geborene, der aktuell bei RC Lens in der französischen Liga spielt, soll das Interesse von Paris Saint-Germain geweckt haben. Das berichtet Sky-Reporter Florian Plettenberg.

Wobei Plettenberg gleich klarstellt: Konkret ist noch gar nichts, es habe erst eine lose Kontaktaufnahme stattgefunden. Der 25-jährige Danso war in der laufenden Saison bei Lens jedenfalls Leistungsträger. Wenn nicht verletzt oder gesperrt, stand der 1,90 Meter große Österreicher immer über die volle Spielzeit auf dem Feld. In der Champions League hat sich Lens in der Gruppe mit Arsenal, PSV Eindhoven und Sevilla als Dritter für die Zwischenrunde in der Europa League qualifiziert. Auch in der Königsklasse war Danso an allen sechs Spieltagen über die volle Spielzeit dabei.

Eine Verpflichtung von Danso würde nicht ganz günstig werden. Transfermarkt beziffert den Marktwert des Österreichers mit 22 Millionen Euro, sein Vertrag bei Lens läuft bis Sommer 2027 und wurde erst im August verlängert.