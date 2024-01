Es sind noch exakt 161 Tage, ehe für Österreichs Fußball-Nationalteam mit dem Spiel gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Düsseldorf die Europameisterschaft beginnt. Kapitän David Alaba wurde bereits vor wenigen Wochen am verletzten Kreuzband operiert, für den 31-jährige Real-Madrid-Star ist es nun ein Wettlauf gegen die Zeit, ob es sich für eine Teilnahme bei der EURO ausgeht.

Einen kleinen Schritt Richtung möglicher EM-Teilnahme hat Stefan Lainer gemacht. Der Außenverteidiger von Borussia Mönchengladbach hat zum ersten Mal nach fünf Monaten wieder ein Spiel absolviert. „Es hat sich sehr gut angefühlt, auch wenn es nur 30 Minuten waren“, sagte der 31-Jährige nach dem Testspieleinsatz gegen die Go Ahead Eagles. Nach seiner Krebsdiagnose, die er im Sommer 2022 öffentlich gemacht hatte, war die erste Partie des Salzburgers eine emotionale. „Jetzt muss ich in den nächsten Tagen schauen, wie ich es verkrafte. Wenn alles so gut läuft wie bisher, fühle ich mich bereit, dass es losgeht.“

Stefan Lainer © IMAGO

So richtig losgehen soll es in den kommenden Wochen auch für Sasa Kalajdzic wieder. Der baumlange Stürmer, der 2021 bei der Europameisterschaft Teil des österreichischen Teams war und in besagtem Jahr beim VfB Stuttgart mit 16 Bundesliga-Toren seinen Durchbruch geschafft hatte, hat sich leihweise Eintracht Frankfurt angeschlossen. Im Sommer 2022 verletzte sich der 26-jährige Wiener in seinem ersten Spiel für den britischen Klub Wolverhampton schwer, kam nach einem Kreuzbandriss erst im August 2023 wieder retour. An seine Torquote aus Stuttgart-Zeiten konnte Kalajdzic aber nicht anschließen, weshalb er in Frankfurt nun einen neuen Anlauf in Deutschland nimmt. „Für mich geht es jetzt einmal darum, Spielpraxis zu sammeln. Ich habe dann gute Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen geführt und habe gewusst, es geht in diese Richtung. Mein Gefühl hat so entschieden.“

Für Österreichs Teamchef Ralf Rangnick war der Angreifer trotz fehlender Spielminuten in Wolverhampton zuletzt immer wieder ein Thema, kam sowohl in den EM-Qualifikationspartien gegen Belgien, Aserbaidschan und Estland sowie im Testspiel gegen Deutschland zum Einsatz. Tore? Fehlanzeige. Zahlreiche Einsätze bei Frankfurt sollen Kalajdzic aber wieder Selbstvertrauen geben und Österreichs Team bei der EM stärken.

Sasa Kalajdzic ist nun ein Frankfurter © KK/Eintracht Frankfurt

Bei der Endrunde gesetzt ist Marko Arnautovic. Der 34-Jährige hat mit seinem Klub Inter Mailand die Tabellenführung in Italien verteidigt. Erst in der 93. Minute sorgte David Frattesi für den 2:1-Heimsieg Inters über Hellas Verona, das in der 100. Minute noch einen Elfmeter verschossen. Arnautovic wurde eingewechselt und scheiterte in der Schlussphase zwei Mal aus aussichtsreicher Position.