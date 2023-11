Schöne Nachrichten kommen in dieser Woche aus Mönchengladbach. Denn die Borussia verkündete am Montag, dass ÖFB-Legionär Stefan Lainer wieder ins Training der „Fohlen“ einsteigt. Im Juli wurde beim Österreicher eine Lymphknotenkrebserkrankung diagnostiziert, die Monate darauf verbrachte Lainer mit Therapie.

Bei einer Abschlussuntersuchung zeigte sich nun, dass die Erkrankung geheilt werden konnte. „Wir sind unglaublich froh und auch erleichtert, dass Stevie Lainer den Kampf gegen diese Krankheit gewonnen hat. Dieser Sieg macht uns sehr glücklich. Es freut uns für Stevie und seine Familie“, erklärt Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport. „Dass er jetzt wieder mit im Kreis der Mannschaft sein kann und die anderen Jungs regelmäßig sieht, ist für den weiteren Weg ein wichtiger Schritt. Gleichzeitig geben wir ihm die nötige Zeit, um wieder vollständig zurückzukommen.“

Auch der 31-jährige Rechtsverteidiger freut sich wieder auf den Profibetrieb. „Ich freue mich riesig, dass ich mich wieder voll auf Fußball konzentrieren und zusammen mit der Mannschaft trainieren kann“, sagt Stefan Lainer. „Die letzten Wochen und Monate waren eine große Herausforderung. Ich bin sehr dankbar, in dieser Zeit so viel Unterstützung durch Familie, Freunde, den Verein und die Fans erfahren zu haben. Das alles hat mir Kraft gegeben. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Frau und Doktor Sellmann, die in dieser Zeit die wichtigsten von vielen Stützen waren.“