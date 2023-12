Marko Arnautovic ist ein harter Hund. Auf dem Platz lässt der Wiener neben seiner Extraklasse auch oft seine Kompromisslosigkeit aufblitzen. Am Samstag zeigte sich der 34-jährige ÖFB-Teamspieler jedoch von einer anderen Seite.

Nach traumhaftem Assist überwältigten Arnautovic im anschließenden Interview bei DAZN die Emotionen. Der Angreifer sprach über seine schwierige Zeit in Mailand. Denn seit seines Wechsels zu Saisonbeginn ist der Stürmer nicht über die Rolle eines Jokers hinaus gekommen.

„Ich spreche jeden Tag mit meinen Teamkollegen. Sie wissen, dass es im Moment schwierig für mich ist. Ich kann ihnen nur danken. Danke an mein Team, danke an den Verein“, sagte ein sichtlich gerührter Arnautovic nach dem 2:0-Sieg über Lecce, bei dem er 90 Minuten am Platz stand.