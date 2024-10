Die Achtelfinal-Duelle im ÖFB-Cup wurden terminisiert. Der TSV Hartberg trifft bereits am Dienstag, dem 29. Oktober, um 19 Uhr auswärts auf Austria Lustenau. Voitsberg (18.15 Uhr daheim gegen den LASK, ORF 1 Konferenz), der GAK (19 Uhr auswärts bei Schwarz-Weiß Bregenz, oefb.tv) und Titelverteidiger Sturm (20.30 Uhr daheim gegen Blau-Weiß Linz, ORF 1 Konferenz) sind am Mittwoch im Einsatz, auch das Kärntner Duell zwischen dem WAC und Austria Klagenfurt (20.30 Uhr, ORF 1 Konferenz) findet am 30. Oktober statt.

Kurios: Zweitligist Voitsberg sollte eigentlich am Freitag, den 1. November, sein Liga-Heimspiel gegen Liefering bestreiten. Das hieße, die Weststeirer müssten binnen weniger als 48 Stunden zwei Pflichtspiele absolvieren. Der ASK ist deshalb seit Bekanntwerden der ÖFB-Cup-Termine bereits in Gesprächen mit den Salzburgern, das Ligaspiel auf Samstag oder Sonntag zu verschieben, so heißt es vonseiten des Vereins. Denn das Cup-Spiel gegen den LASK bereits am Dienstag auszutragen ist keine Option. Die Linzer sind ihrerseits nämlich in der Bundesliga erst am Sonntag, dem 27. Oktober, gegen Sturm im Einsatz, weil die Oberösterreicher am 24. Oktober in der Conference League bei Olimpija Ljubljana gastieren. Und bereits am 2. November wartet auf den LASK das Heimspiel gegen Hartberg. Der einzige mögliche Termin, um zwei spielfreie Tage für den LASK zu garantieren, ist deshalb der 30. Oktober.