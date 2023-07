Kurz fühlte man sich am Freitag in der 59. Minute in der Merkur-Arena in die vergangene Saison zurückversetzt. Die Nummer 10 des GAK zog aus rund 20 Metern mit dem linken Fuß ab und lief jubelnd Richtung Fans. Nur: Diesmal war es nicht Michael Liendl, sondern sein Nachfolger Christian Lichtenberger. Der neue Zehner der "Roten" stellte mit einem schönen Distanzschuss auf 3:0, da applaudierte auch Liendl auf der Tribüne.

Der Neuzugang aus Lafnitz machte mit seinem Treffer den Deckel auf den Heimsieg der Grazer drauf. Die Mannschaft von Trainer Gernot Messner dominierte den Zweitliga-Saisonstart gegen Amstetten vor 2745 Fans vor allem im ersten Durchgang beinahe nach Belieben. In der 23. Minute belohnten sich die Hausherren erstmals für ihren Aufwand. Einen schönen Angriff verwertete mit Michael Cheukoua ebenfalls ein Neuzugang. Nach idealem Stangelpass von Michael Lang stellte der ehemalige Angreifer von Austria Lustenau auf 1:0. Und dann ging es schnell: Eine Freistoß-Hereingabe nahm Abwehrchef Milos Jovicic direkt und schon stand es 2:0 (25.). Die große Chance auf das zwischenzeitliche 3:0 ließ Daniel Maderner - ein weiterer Neuzugang - in der 40. Minute aus, als er eine Flanke von Benjamin Rosenberger völlig freistehend nicht auf das Tor brachte. Sei's drum. Der Auftritt des GAK, er machte Lust auf mehr. Die Tränen des verpassten Aufstieges in der Vorsaison sind längst getrocknet, die Mannschaft hungrig nach Erfolg. Und die Neuzugänge, sie scheinen sich bereits gut eingelebt zu haben. Vor allem Cheukoua ließ seine Qualitäten immer wieder aufblitzen, interagierte in der zweiten Hälfte auch mit den Fans - der Stürmer mit der Nummer 99 hat das Potenzial, Publikumsliebling zu werden. Seinen Doppelpack verhinderte in der 72. Minute nach Maderner-Traumpass nur die Stange.

Aber nicht nur das Sportliche war an diesem Freitagabend erfreulich. Auch die Treue der Fans lässt den GAK positiv in die Zukunft blicken: Knapp 2500 Dauerkarten hat der Verein verkauft - das ist zu diesem Zeitpunkt einer Saison der Höchststand seit dem Neubeginn vor zehn Jahren.