Das leidige Thema Konstanz, es hat sich beim GAK zu einem freudigen gewandelt. Lange haben die Rotjacken nicht mehr so verlässlich gepunktet wie aktuell. Selbst in zähen Spielen wie gegen Horn, wo die Partie sogar zugunsten der Niederösterreicher zu kippen drohte, geht der GAK letztlich als souveräner Sieger vom Platz – zum vierten Mal in Folge. „Wir ordnen das richtig ein“, sagt Sportdirektor Dieter Elsneg, „wir arbeiten Siege wie gegen Horn oder Kapfenberg seriös auf. Nur, weil wir gewinnen, ist nicht alles gut. Genauso stecken wir bei Niederlagen nicht gleich den Kopf in den Sand. Wir wissen, dass die Mannschaft ihr Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft hat.“