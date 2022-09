Der GAK hat einen Lauf - und in dieser Konstellation hat man diese Wörter schon länger nicht mehr gelesen. Erst eine Niederlage mussten die Rotjacken in dieser Saison einstecken, sechs Spiele in Folge ist der GAK nun bereits ungeschlagen - das letzte Mal war das in der Aufstiegssaison in der Regionalliga im Frühjahr 2019 gelungen. Zuletzt gab es sogar drei Siege in Folge.