Im Spitzenspiel der 2. Liga konnte der GAK am achten Spieltag zuhause gegen den Zweiten Horn seine Serie fortsetzen und das vierte Spiel in Folge gewinnen. Für die Niederösterreicher war das 0:2 die erste Niederlage der laufenden Saison, Marco Perchtold (68.) und Levan Eloshvili (81.) sorgten für die Tore der Rotjacken.

Besonders in er ersten Hälfte wurde das tabellarische Spitzenspiel seinem Namen aber nicht gerecht, den einzigen Höhepunkt gab es schon nach zwei Minuten. Michael Liendl hob den Ball mit viel Gefühl über die Abwehr, David Peham und Daniel Kalajdzic sind alleine auf weiter Flur, Ersterer bedient Zweiteren und es steht 1:0. Dachte man, der Linienrichter hatte die Fahne gehoben - Abseits.

Nach den chancenarmen ersten 45 Minuten kamen die Gäste besser aus der Kabine, der eingewechselte Patrik Mijic hatte nach knapp einer Stunde die Führung auf dem Fuß, doch sein Abschluss aus 10 Metern verfehlte das Tor nur knapp. GAK-Trainer Gernot Messner reagierte auf die zunehmende Unterlegenheit seiner Mannen mit einem Dreifachtausch und brachte mit Thorsten Schriebl, Max Rauter und Levan Eloshvili drei frische Kräfte für die Offensive.

Praktisch mit der nächsten Aktion gingen die Gastgeber dann auch in Führung, Liendls Freistoß fand Milos Jovicic, der leitete an Kapitän Marco Perchtold und dieser besorgte die vielumjubelte Führung. Horn machte in weiterer Folge auf, der GAK hatte viel Räume zum Kontern und nutzte diese schließlich auch. Zehn Minuten vor Schluss legte Rauter zurück auf Schriebl, der bediente Elosvhili. Der Stürmer, der bereits fünf Minuten zuvor nach schönem Steckpass von Liendl die Chance auf die Entscheidung liegen gelassen hatte, umkurvte nochmals den Torhüter und stellte den Endstand her. Mit dem Sieg rückt der GAK zumindest bis Sonntag bis auf zwei Punkte an die Tabellenführung heran.