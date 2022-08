Nach der Schulter-OP bei Marco Gantschnig und dem damit verbundenen rund dreimonatigen Ausfall wird der GAK nochmals auf dem Transfermarkt aktiv und verpflichtet Milos Jovicic von der SV Ried. Damit sind die Rotjacken auf den Innenverteidiger-Positionen auch während der nächsten Wochen mit Lukas Graf, Michael Huber, Paul Koller und eben Jovicic quantitativ gut aufgestellt.

Jovicic, der in der vergangenen Saison auf elf Bundesliga-Spiele für Ried gekommen ist, unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Milos so kurzfristig einen derart versierten und erfahrenen Innenverteidiger an Bord holen können," wird Sportdirektor Dieter Elsneg in einer Aussendung zitiert. "Milos ist ein spielstarker Innenverteidiger im besten Fußballeralter und hat bereits in Wiener Neustadt, Lafnitz und Ried gezeigt, welch sicherer Leader er für ein Team sein kann."