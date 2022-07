Nach gemeinsamer Absprache mit dem Ärzteteam trainierte Marco Gantschnig nach seiner Verletzung im Testspiel noch normal im Mannschaftstraining mit und absolvierte auch das erste Ligaspiel gegen den FAC.

Jedoch verspürte der GAK-Verteidiger, wie der Klub in einer Aussendung bekannt gab, auch während des Spiels Schmerzen und konnte sein volles Leistungspotenzial nicht abrufen, weshalb die Entscheidung einer Operation leider unumgänglich war. Der 24-Jährige wurde am gestrigen Montag erfolgreich an der Schulter operiert und befindet sich auf dem Weg zurück. Seine Ausfallzeit beträgt laut Klubangaben mindestens drei Monate.