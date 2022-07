Interview. Gernot Messner hat seine erste Sommervorbereitung mit dem GAK hinter sich. Der Trainer darüber, wie Transfer-Coup Michael Liendl die Erwartungshaltung beeinflusst, wieso der Aufstieg nicht der klare Auftrag ist und wer Meister wird.

Wie haben Sie Ihre freien Tage im Sommer verbracht?

GERNOT MESSNER: Ich war drei Wochen bei der Familie daheim und habe meine Frau beim Kinder Schauen unterstützen können. Am Wochenende war ich immer mit meinem Sohn, der auch kickt, bei Turnieren am Fußballplatz. Ganz vom Fußball weggekommen bin ich also nicht, aber mit den eigenen Kindern macht man es gern.