Die Admiraner agierten am Freitag beim SV Horn über eine Stunde in Unterzahl und mussten sich mit einem 0:0 begnügen. Somit liegen die Niederösterreicher nach der ersten Saisonhälfte dennoch an der Spitze – mit drei Punkten Vorsprung auf die SV Ried. Die Innviertler schlugen im Spitzenspiel Verfolger Vienna mit 1:0. Das Goldtor erzielte Mark Große (56.).

Die Admira war in der ersten halben Stunde erwartungsgemäß klar spielbestimmend, ohne allerdings gefährlich zu werden. In der 26. Minute änderte sich das Geschehen. Lorenzo Coco zog auf das Admira-Tor und konnte von Ben Summers nur noch per Notbremse gestoppt werden, wofür der Admiraner mit Rot vom Platz geschickt wurde. Mit einem Mann mehr erspielte sich Horn vor der Pause zwei gute Chancen, die Coco (36.) und Amir Abdijanovic (45.) nicht verwerten konnten. In der zweiten Hälfte hatte die Admira die Partie wieder im Griff und durch Deni Alar (59.) auch einen Matchball.

Rote Laterne für Lafnitz

Horn war der einzige Klub aus dem Trio am Tabellenende, der punktete, und gab die Rote Laterne an den SV Lafnitz ab. Die Steirer verloren in St. Pölten mit 0:3 (0:0). Leer ging auch SV Stripfing aus. Einen Monat nach der Cup-Sensation gegen das Einser-Team von Rapid unterlagen die Stripfinger dem Zweier-Team aus Hütteldorf mit 2:3 (1:2). Nach dem frühen 1:0 der Gastgeber durch Luca Pazourek (11.) drehten Dominic Vincze per Kopf (25.) und Tobias Hedl per Fersler (32.) noch vor der Pause die Partie. Jovan Zivkovic erhöhte auf 3:1 (69.), Stripfing gelang durch Simon Furtlehner (78.) nur noch der Anschlusstreffer.

Aufsteiger ASK Voitsberg besiegte Absteiger Austria Lustenau mit 1:0 (0:0) und hat damit schon fünf Zähler Guthaben auf die Abstiegsplätze. Julian Halwachs (54.) bescherte Voitsberg mit seinem Kopfballtreffer den zweiten Sieg hintereinander.