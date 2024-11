Nichts wurde es mit einem Erfolg im Hinspiel des Play-offs zur EM-Qualifikation für Österreichs Fußballfrauen. In Polen verlor das ÖFB-Team nach einer schwachen Vorstellung verdient mit 0:1. In der Offensive taten sich beide Teams in der ersten Hälfte schwer, auf beiden Seiten gab es kaum Möglichkeiten.

Der Entscheidung in Durchgang zwei ging ein schwerer Patzer der Österreicherinnen voraus. Nach einem Ballverlust lief Polens Kapitänin Ewa Pajor alleine auf ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger zu. Ihre Hereingabe verwertete Natalia Padilla-Bidas ideal, Marina Georgieva konnte nicht mehr klären (57.). In der 65. Minute hatte das Team von Irene Fuhrmann dann sogar Glück: Pajor traf nach einer schönen Aktion nur die Stange. Die beste Möglichkeit aus rot-weiß-roter Sicht vergab Lilli Purtscheller (74.), ihr Schuss wurde von Torfrau Kinga Szemik gehalten.

Rückspiel am Dienstag

Im Rückspiel am Dienstag (18.15 Uhr) in der Generali-Arena in Wien steht man somit unter Druck. Gelingt kein Sieg, ist Österreich als elftbeste Frauenfußball-Nation Europas nicht bei der EM-Endrunde 2025 in der Schweiz dabei.