„Es geht jetzt darum, Muskulatur in den Beinen aufzubauen und um kurze, schnelle Schritte und Sprints“, verdeutlichte Fußballstar Martin Hinteregger nach seinem ersten Mannschaftstraining am Dienstag mit seinem neuen Verein Austria Klagenfurt. Seither absolviert der Publikumsliebling zusätzliche Extraschichten mit Athletikcoach Bernie Sussitz. „Martin ist ein Typ Mensch und Sportler, der weiß, was er will und dem als Routinier bewusst ist, was er tatsächlich braucht. Ich bin da, um ihm so gut wie möglich zu unterstützen.“

Nur mit einer Tatsache kann sich der Sirnitzer wenig überraschend nicht so ganz anfreunden. „Wenn du eine Zeit lang weg bist, siehst du zwar sehr viel und willst dort rüber, aber die Füße wollen es in der Geschwindigkeit noch nicht. Aber das ist völlig normal, weckt aber noch mehr den Ehrgeiz“, erklärt Sussitz und verriet, dass er „Hinti“ in der Winterpause weiter in Richtung Topform „drillen“ wird.

„Für mich gibt‘s keinen Urlaub“

Der 32-Jährige zeigte sich selbst überrascht, „dass ich die Trainings normal mitmachen konnte und auch ohne, dass ich danach völlig kaputt bin. Ich bin besser beieinander als gedacht“, verriet Hinteregger. Muskelkater? „Nein, nur eine gewisse Grundspannung, aber eben nicht zu viel.“ Der Familienvater gesteht diesbezüglich, dass er am liebsten sofort spielen wollen würde, „aber für mich persönlich ist es gut zu wissen, zwei Monate noch Zeit zu haben, um alles behutsam aufzubauen.“

Sportlich wird es für die Waidmannsdorfer kommenden Sonntag (14.30 Uhr) im Heimspiel gegen WSG Tirol ernst. Eine richtungsweisende Partie, der sich die Pacult-Elf bewusst ist. Der Europa-League-Sieger und 67-malige ÖFB-Teamspieler wird übrigens vor dem Anpfiff den Fans offiziell als Neuverpflichtung präsentiert.

Eine Geschenke-Aktion für das SOS Kinderdorf Kärnten steht am 6. Dezember im Mittelpunkt. Am Nikolaustag nutzt Austria Klagenfurt nämlich die „Viola Weihnachtswunsch-Aktion“ und ruft ihre Anhänger auf, sich mit Geschenken zu beteiligen. Am Punschstand neben dem Austria-Stüberl werden zwischen 15.30 und 18 Uhr Präsente (bitte bereits verpackt) von Trainern und Profis in Empfang genommen.