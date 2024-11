Das Fußball -Comeback des Jahres ist perfekt

Überraschendes Comeback: Martin Hinteregger kehrt nach über zwei Jahren Pause in den Profifußball zurück und unterschreibt bei Austria Klagenfurt bis 2026. Der 32-jährige Ex-ÖFB -Teamspieler will ab Jänner wieder auf höchstem Niveau angreifen –eine spannende Wendung für den Publikumsliebling und Europa-League-Sieger.

Auch andere Themen bewegten die Fußballwelt in der vergangenen Woche. Der GAK gibt die Rote Laterne ab und Christian Ilzer stanzt in seiner ersten Woche in Hoffenheim einen ÖFB Nationalspieler.

Diese Themen und alles andere was wichtig war und wurde, gibt´s in der neuen Folge von abgestaubt, dem Fußballpodcast der Kleinen Zeitung- überall wo es Podcasts gibt.

