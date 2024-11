Der erste Punkt bei der ÖFB-Präsidiumssitzung ist abgehakt. Wolfgang Bartosch ist neuer ÖFB-Präsident und folgt damit auf Klaus Mitterdorfer. Dafür brauchte es aber zuerst eine Statutenänderung, denn eigentlich darf nur einer der Vizepräsidenten das Amt vorübergehend übernehmen. Bis alle Formalitäten erledigt waren, dauerte es daher nahezu drei Stunden. Erst dann stand fest, dass der Steirer Bartosch tatsächlich interimistisch bis zur nächsten Hauptversammlung das Präsidentenamt übernimmt.

Manche spekulieren ob dieser Statutenänderung daher mit einem „Putsch“ im ÖFB. Dem Vernehmen nach ist der Riss im ÖFB alles andere als gekittet, angeblich drohen einige Präsidiumsmitglieder sogar mit einer Anfechtung der Wahl. Bartosch ist also doppelt gefordert. „Ich bin als Brückenbauer bekannt, das war immer mein Lebensprinzip. Ich habe immer versucht, den anderen Standpunkt zu verstehen. Das dürfte der Hauptgrund sein, warum man nun auf mich kam – ich bin ein offener Mensch, der niemals Intrigen gestartet hat.“

Die Fülle an Aufgaben für den Juristen, der bis vor einem Jahr als Direktor der Arbeiterkammer Steiermark im Berufsleben stand, ist groß. Denn der ÖFB ist aktuell zerstritten wie selten, das Chaos scheint groß. Doch warten große Aufgaben, beginnend bei der Strukturreform, die Mitterdorfer ankurbelte, letztlich aber mit dem Versuch, die Ex-Postbus-Chefin Silvia Kaupa-Götzl als neuen CEO zu installieren und das Präsidium künftig nur noch als eine Art „Aufsichtsrat“ werken zu lassen, scheiterte. Zudem zeichnete sich ein tiefes Zerwürfnis mit Teamchef Ralf Rangnick ab, der zudem durchaus Sympathien für den abermals ins Amt drängenden Roland Schmidt zeigte.

Die Strukturreform gibt es auch unter Wolfgang Bartosch

Bartosch will, wie er der Kleinen Zeitung bestätigte, diese Strukturreform unbedingt umsetzen. Deshalb gab es nach seiner Wahl auch nur eine kurze Unterbrechung der Sitzung, um die Öffentlichkeit zu informieren. Dann ging es schon wieder an die Reform – Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer startete im Anschluss mit einer Präsentation. „Es ist ganz wichtig, dass die Diskussion endlich weggeht von den Personen, die die Rollen einnehmen werden, wir müssen die Struktur zuerst beschlussreif machen, dann wird entschieden, ob sie angenommen wird oder nicht. Und dann geht es um Personen“, erklärte Bartosch. Dasselbe Problem ortet er auch bei der Suche nach einem neuen Präsidenten. Daher gründete er prompt einen Wahlausschuss, der sich um die Kandidatensuche kümmern wird und übernahm selbst den Vorsitz: „Das muss in einer Hand sein, sonst verselbständigt sich das“, erklärte der neue Präsident.

Kündigungen von Hollerer und Neuhold bleiben aufrecht

Eines will Bartosch nicht ändern: Die Kündigungen der beiden aktuellen Geschäftsführer, Generalsekretär Thomas Hollerer und Wirtschafts-Geschäftsführer Bernhard Neuhold, für den sich zuletzt Rangnick und das ÖFB-Team so stark gemacht hatten, bleiben aufrecht. „Diese Frist endet im Mai, beide haben zugesichert, weiter mit vollem Einsatz bis dahin für den ÖFB arbeiten zu wollen.“ Seine erste Priorität bleibe die Strukturreform, wie und ob für Neuhold und Hollerer in einer eventuell neuen Struktur doch noch Platz wäre, müsse sich weisen.