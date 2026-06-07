Vor ein paar Jahren entschied sich Gerwald Kitz, Betreiber des Hotel-Resorts Petschnighof, zum Bau von fünf Chalets angrenzend an sein Hotel auf rund 1120 Metern Seehöhe im Gemeindegebiet von Diex. Die 2024 erbauten Häuser fanden auch bald Abnehmer. Jetzt soll eines davon preisreduziert weiterverkauft werden, wie einer entsprechenden Anzeige zu entnehmen ist. Um 650.000 Euro anstatt der ursprünglich veranschlagten 695.000 Euro, informiert die Firma Simon Immobilien.

© Simon Immobilien

Die wichtigsten Eckdaten: 127 Quadratmeter Wohnfläche, 240 Quadratmeter Grundfläche und fünf Zimmer. Man blickt nach Süden Richtung Karawanken. Nach Absprache sei die Mitbenutzung der Infrastruktur des Petschnighofs möglich, wie „Frühstück oder andere Mahlzeiten sowie Nutzung des Badesees oder anderer Freizeiteinrichtungen“. Zum Einkaufen müsse man – abgesehen von regionalen Angeboten ab Hof – nach Völkermarkt oder Brückl fahren.

Weiteres Chalet zum Verkauf

Auch das Haus links daneben steht zum Verkauf. Allerdings über die Firma Remax und – auf den ersten Blick – teurer. Hier kosten 110 Quadratmeter Wohnfläche und vier Zimmer 750.000 Euro, wobei im Gegensatz zum obigen Objekt die 20 Prozent Umsatzsteuer bereits inkludiert sind. Der Bruttovergleichspreis beläuft sich somit auf 625.000 Euro, was dennoch einen etwas höheren Quadratmeterpreis ergibt. In beiden Fällen werden 3 Prozent Maklerhonorar eingehoben.