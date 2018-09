Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Becirovic kommt für ein Spiel nach Klagenfurt zurück © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort)

Schon zum Auftakt der Cup-Saison hat der SAK Klagenfurt für Aufsehen gesorgt, als der Kärntnerliga-Zweite den Regionalligisten Völkermarkt aus dem Bewerb kegelte. Heute wartet mit Zweitligist FAC Wien ein noch härterer Brocken, an dem die Erfolge der Kärntner auch nicht spurlos vorübergingen. „Die sind jung und hungrig, kommen über Tempo und Kampf. Der Erstrundenaufstieg war schon eine Duftmarke, sie werden uns das Leben sicher schwer machen wollen“, weiß FAC-Kapitän Mirnes Becirovic, der den SAK kennt. Becirovic, der in der Abwehr und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, war schließlich zwei Jahre lang bei der Klagenfurter Austria als Außenverteidiger gesetzt, spielte auch zwei Derbys gegen den SAK, als beide Teams noch in der Regionalliga kickten. „Die Stimmung war prächtig. Das wird sie wohl auch diesmal sein, ich freue mich, dass einige Bekannte und Ex-Mitspieler zuschauen kommen werden“, ist der Kroate mit österreichischem Pass, der in seiner dritten Saison im Norden Wiens das Amt des Spielführers übernommen hat, heiß.

Breite Brust auf beiden Seiten

Selbstvertrauen haben beide Teams genug. Der SAK steht in der Kärntner Liga ganz oben, der zuletzt stets im Abstiegskampf befindliche FAC, wo mit Stürmer Oliver Markoutz ein Klagenfurter spielt, siegte zuletzt gegen Ried und Innsbruck II. „Heuer greift alles besser, die Entwicklung unserer jungen Mannschaft passt“, so der 29-jährige Routinier.

Der SAK besiegte indes Tabellenführer KAC 2:0 und zog punktemäßig mit dem Leader gleich. „Wir sind ein eingespielter Haufen, es überrascht mich nicht, dass wir vorne mitspielen, aber ist natürlich ein tolles Gefühl“, sagt Innenverteidiger Patrick Lausegger, der schon sein fünftes Saisontor erzielte. „Heuer finden mich die Bälle einfach“, lacht Lausegger. Auf das Duell mit den Wiener Profis freut er sich schon: „Sie sind klarer Favorit, aber vielleicht können wir sie zum Stolpern bringen, wenn uns alles aufgeht und viele Fans uns unterstützen.“ Leichter macht die Personalsituation diese Herkulesaufgabe nicht: Neben Kapitän Darjan Aleksic und Stephan Bürgler könnte der angeschlagene Mittelfeldmotor Thomas Riedl auch fehlen.