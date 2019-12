Am Donnerstag verabschiedet sich der WAC mit dem Auswärtsspiel bei der AS Roma von der Europa League. Guten Einnahmen stehen aber auch einige satte Ausgaben gegenüber.

WAC-Stürmer Shon Weissman und seine Frau Eden sind in Rom wieder mit dabei © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Am Mittwoch hebt der WAC am Flughafen Klagenfurt um 10 Uhr zu seinem vorläufig letzten Europa-League-Einsatz ab. Gespielt wird morgen, 21 Uhr, im Olympiastadion gegen AS Rom. Auch wenn die Wolfsberger bereits ausgeschieden sind und keine Chancen mehr auf den Aufstieg haben verspricht Trainer Mo Sahli, dass „wir den österreichischen Fußball bestmöglich vertreten werden.“