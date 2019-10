Der WAC trifft heute in der Europa League um 18.55 Uhr in Istanbul auf Basaksehir. Die Bosporus-Metropole stellte sich bei der WAC-Familie gleich ordentlich vor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Am Mittwoch hob am Flughafen Klagenfurt der Charter Richtung Istanbul ab. An Bord rund 190 Personen - Mannschaft, Betreuer, Familie, Fans und Sponsoren.