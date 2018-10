Facebook

Die Ex-Hartberger beim WAC: hinten v.l.: Hölzl, Ilzer, Deutschl. Vorne: Gollner, Sprangler, Gölles. © KK

Analysen gehören zum Fußball, wie die Luft zum Atmen. Wie viel Zeit dieser Job tatsächlich benötigt, verrät WAC-Co-Trainer Dominik Deutschl. Nur alleine den Gegner unter die Lupe zu nehmen, beansprucht an die 30 Stunden pro Woche, dazu gesellen sich tägliche Trainingseinheiten, sowie Bundesliga- und Cupspiele. „Bei einer englischen Runde, komme ich insgesamt sicherlich auf knapp 80 Stunden. Normalerweise seh‘ ich mir mindestens drei Spiele unseres Konkurrenten an, gegen meinen Ex-Klub Hartberg waren es mehr. Anfang der Woche bekommt Christian Ilzer einen schriftlichen Bericht inklusive Zeichnungen mit Videodatenbank über 16 Seiten. Und was einem in Wolfsberg entgegenkommt, dass es sehr wenig Störfeuer von außen gibt.“

