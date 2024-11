„Ich war zu hundert Prozent bereit, denn nur dann bin ich auch mental dafür bereit“, verdeutlichte Stürmer Erik Kojzek nach dem 2:0-Heimerfolg gegen Altach. Das WAC-„Juwel“ beeindruckte nach seiner Verletzung bei seinem Comeback mit einem Treffer und einem Assist. „Ich bin so dankbar, dass ich schon wieder spielen konnte, denn eigentlich wurde mir gesagt, dass ich normalerweise erst im Jänner wieder einsteigen kann. Ich war nie down, sondern hatte immer nur meine Rückkehr im Hinterkopf“, erklärt Kojzek, der heuer mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet wurde und demnach den Sprung in die Kampfmannschaft der „Wölfe“ geschafft hat.

Der torhungrige 1,94-Meter-Hüne aus Mezica trotzte also den Prognosen der Ärzte, blieb aber dennoch geduldig. „Nach den ersten Übungen fürs Sprunggelenk ging es mir von Woche zu Woche besser und dann ging alles ziemlich schnell“, so Kojzek, der am liebsten auf den Spuren seines großen Idols, Superstar Erling Haaland, wandeln würde.

Ein fußballverrückter Typ

Der Senkrechtstarter zählt zur Kategorie Instinktfußballer, dessen Leben sich nahezu nur um Fußball dreht. Mit seiner Körpergröße strahlt er ein gewisses Charisma aus. Trotz seiner starken, bulligen Konstitution macht er kein Geheimnis daraus, „dass ich körperlich zulegen muss. In der taktischen Vorbereitung ist Luft nach oben und ich muss meine körperliche Präsenz noch besser nutzen“, meint Kojzek, der abseits des Rasens der relaxte, sportliche, fußballverrückte Typ zu sein scheint.

Kommenden Samstag wartet ein Gegner, auf den sich der slowenische Youngster besonders freut. Kein Wunder, brillierte Kojzek doch beim damaligen 4:2-Heimsieg gegen den GAK mit einem Doppelpack. „Ich habe vor dem Altach-Spiel gesagt, wenn ich hier nicht treffe, dann spätestens in Graz“, schmunzelt der Kicker, dessen Vertrag in Wolfsberg bis Sommer 2027 läuft. Die „Joker“-Rolle liegt ihm zwar, „aber ich werde alles dafür tun, um mich weiter zu beweisen. Ich kann nur meinen Teil dazu beitragen, am Ende entscheidet der Coach.“