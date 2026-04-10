Zum Start der Budgetverhandlungen im Bund brachten sich die Finanzreferenten der Länder am Freitag in Innsbruck in Stellung. Der Tiroler LH Anton Mattle – derzeit Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz – mahnte, dass das Doppelbudget 2027/28 „nicht zu Lasten der Länder und Gemeinden“ gehen dürfe. Man drängte auch auf Reformen des Gesundheitswesens, wie sie der steirische Landesrat Willibald Ehrenhöfer einforderte.

Konkret will der Steirer jene Mehreinnahmen, die durch die höheren Beiträge für die Krankenversicherung von Pensionistinnen und Pensionisten in die Kassen fließen, an die Landesgesundheitsfonds umleiten. Außerdem sollen die Sozialversicherungen stärker zu Kasse gebeten werden: Deren Kostenbeiträge sollen nicht länger gedeckelt werden.

Ringen um Ertragsanteile

Unterstützt wurde von Ehrenhöfer die Forderung, die Mittel aus dem Pflege- und Zukunftsfonds in Ertragsanteile (Steuereinnahmen) umzuwandeln. Zur Erinnerung: Der Bund hatte die Mittel bewusst in diese „Töpfe“ gesteckt, damit das Geld gezielt für Kinderbetreuung, Pflege etc. verwendet wird. Aber in den meisten Bundesländern herrscht Ebbe in den Kassen, auch die Steirer schneiden in den „Defizit-Charts“ der Statistik Austria nicht eben rühmlich ab.

Also wird es auch im Juni bei der LH-Konferenz in Innsbruck vorrangig ums Budget gehen. Was die „Reformpartnerschaft“ bis Jahresende zu vereinbaren vermag, ist offen. Ein wunder Punkt: die Ausgaben im Gesundheitsbereich.