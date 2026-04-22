Was aufgrund der jüngsten Wortmeldungen seitens der Vereinsverantwortlichen unausweichlich schien, ist nun fix. Manfred Schmid, der Hartberg seit seiner Ankunft ins Cup-Finale und in die Meistergruppe führte, wird den Verein mit dem Saisonende verlassen. Obwohl er das gute Verhältnis zu Obmann Erich Korherr hervorhob, dürfte das Verhalten der Vereinsspitze ein Mitgrund für die Trennung sein.

Den Geduldsbogen des erfolgreichsten Trainers der blau-weißen Bundesligageschichte zu überspannen, ist mehr als mutig, wenn nicht sogar hochriskant. Schmid ist innerhalb der Mannschaft äußerst beliebt. Aufgrund der andauernden Funkstille seitens des Vereins sah sich der Wiener nun wohl zu dem Schritt gezwungen, die Verhandlungen von seiner Seite aus zu beenden, um für Klarheit zu sorgen.

Einen erfolgreichen Cheftrainer über Wochen nur via Interviews Informationen zukommen zu lassen, ist eines Bundesligavereins nicht würdig. Wieso ihm nicht schon früher klar und offen mitgeteilt wurde, in welche Richtung der Verein in Zukunft gehen möchte, ist völlig unverständlich und wirft kein gutes Licht auf einen Verein, der sich selbst gerne als „kleine Familie“ bezeichnet. Professionalität sieht jedenfalls anders aus.