Nicht weniger als ein kleines Fußball-Beben erlebte Hartberg vor dem Gastspiel in Hütteldorf. Nach Wochen der Spekulationen und Diskussionen ist die Trainerfrage beim TSV Hartberg geklärt. Wie Manfred Schmid vor der Partie gegen Rapid erklärte, steht er nicht mehr für Vertragsverhandlungen zur Verfügung. Der Wiener wird den Verein somit nach seinem auslaufenden Vertrag am 31. Mai fix verlassen und sich eine neue Aufgabe suchen.

Am Sky-Mikrofon erklärte Schmid seine Entscheidung. „Es war mir wichtig, dass ich die Mannschaft darüber informiere, dass ich ab Sommer keinen neuen Vertrag unterschreiben werde. Es war mir wichtig, dass die Mannschaft Klarheit hat. Ich hatte genug Zeit, um zu überlegen und zu reflektieren. Wir haben eine gute Entwicklung hingelegt, aber die Vorstellungen passen nicht mehr zusammen und deshalb werde ich mir eine neue Aufgabe suchen.“

Erfolgreiche Zeit in Hartberg

Zur Mannschaft habe er immer ein gutes Verhältnis gehabt, hielt Schmid fest. „Es war natürlich eine schöne Zeit und jetzt ist wichtig, dass wir die restlichen Spiele noch gewinnen wollen“. Tatsächlich war der 55-Jährige in seinen knapp zwei Jahren in der Oststeiermark ausgesprochen erfolgreich. In der Vorsaison führte Schmid den Außenseiter in das Cupfinale, in der aktuellen Spielzeit qualifizierten sich die Hartberger für die Meistergruppe und haben immer noch die Chance auf einen Europacup-Platz. Mit einem Punkteschnitt von 1,49 Zählern ist er der erfolgreichste blau-weiße Trainer der Bundesligageschichte.

Obwohl Schmid das „gute Verhältnis“ mit Obmann Erich Korherr hervorhob, dürfte es hinter den Kulissen wohl ordentlich gebrodelt haben. Von Vereinsseite hat man den Trainer wohl zu lange zappeln lassen, weshalb sich der Wiener nun für diesen Schritt entschied. „Ich bin dem Verein dankbar und habe auch der Präsidentin Brigitte Annerl gedankt für die tolle Zeit. Es hat irrsinnig Spaß gemacht.“

Als logische Kandidaten für die Nachfolge Schmids gelten Jürgen Säumel und Markus Schopp, die als Co- bzw. Cheftrainer TSV-Vergangenheit haben und derzeit ohne Verein sind. Auch Gerald Scheiblehner dürfte ein heißer Kandidat sein. Fix ist wohl, dass es eine österreichische Lösung wird.