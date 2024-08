In der fünften Bundesliga-Runde kommt es nach zwölf Jahren wieder zum Duell zwischen Hartberg und GAK – erstmals in der Bundesliga. Aufgrund einer gewissen historischen Vorbelastung, sind die Verantwortlichen des TSV vorsichtig und haben bereits heute – mehr als drei Wochen vor der Begegnung – gewisse Spielregeln für die Anhänger der Hartberger und die des GAK veröffentlicht.

So steht fest, dass in den TSV Sektoren – Westtribüne, Südtribüne, Osttribüne bis zur Mitte und Nordtribüne – keine GAK-Fans erlaubt sind. Weil das schwer zu kontrollieren wäre, wird definiert: In diesen Sektoren sind GAK-Fanartikel und/oder rote Kleidung verboten. Derlei Fanartikel sind ausschließlich im Auswärtssektor erlaubt. „Verstöße führen zum Stadionverweis bzw. zum Nichteinlass trotz gültiger Tickets“, steht auf der Hartberg-Homepage geschrieben.

Zur Vorgeschichte: Als Hartberg und der GAK im Jahr 2012 in der Relegation um die 2. Liga aufeinandertrafen, kam es beim Stand von 3:0 in Hartberg (das Hinspiel in Graz endete torlos) zum Platzsturm der GAK-Fans, inklusive Spielabbruch. Es war damals das Ende des GAK, der zwei Jahre später in der 1. Klasse Mitte A neu einstieg und sich in elf Jahren bis in die Bundesliga vorgearbeitet hat.