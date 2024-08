Mehr als zehn Tage war Hartberg-Flügelstürmer Ruben Providence unterwegs. In England hat der 23-jährige Franzose vorgespielt. Oxford United und Swansea aus der Championship (2. englische Liga) werden in englischen Medien als potenzielle Abnehmer genannt.

Donnerstagnachmittag wird Providence wieder in Hartberg erwartet, konkrete Anfrage eines Vereins aus England gibt es bislang noch nicht. „Es wird aber definitiv zu einem Gespräch kommen“, sagt Hartberg-Geschäftsführer Erich Korherr. Alleine schon, weil es üblich ist, dass sich Vereine nach Probetrainings melden, um sich über die Trainingsinhalte auszutauschen.

Zehn Tore für Hartberg

Die Lust auf einen Transfer aus Hartberg geht von Providence selbst aus. „Er möchte den nächsten Schritt machen“, sagt Korherr. Seit Sommer 2022 ist Providence in Hartberg, zunächst ein Jahr leihweise von der AS Roma, dann fix. In 54 Spielen für den TSV Hartberg hat der 23-Jährige zehn Tore erzielt und sieben vorbereitet. „Er hat immer wieder gezeigt, dass er den Unterschied machen und Partien für uns entscheiden kann“, sagt Korherr.

Zuletzt musste sich Providence aber immer öfter mit der Joker-Rolle abfinden.