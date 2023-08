Jon Gorenc Stankovic: "Bis zur Roten Karte haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wenn wir ein Tor gemacht hätten, wäre alles anders gelaufen. Wir haben alles gegeben und nicht schlecht gespielt. Und das Tor war leider Abseits. Wir hatten jetzt wir zwei schwierige Spiele. Jetzt müssen in den drei Tagen bis zum nächsten Spiel gut regenerieren. Am Dienstag müssen wir Vollgas geben, da gibt es nichts anderes. Wir wissen alle, dass es gegen PSV Eindhoven schwer wird. Wenn wir keine Hoffnung haben, brauchen wir gar nicht spielen."

Gregory Wüthrich: "Ich bin sehr enttäuscht, wir haben uns das anders vorgestellt. Wir müssen uns das aber selber in die Schuhe schieben. Wir haben in der ersten Hälfte zu wenig Energie auf den platz gebracht. Zum Ausschluss hätte es gar nicht kommen sollen, wir haben es schlecht verteidigt. Zu zehnt war es schwierig, wir haben gekämpft. Es ist nicht mehr gegangen."

Amadou Dante: "Wir hatten einen guten Start, aber leider nicht getroffen. Wir haben auch in Unterzahl gezeigt, dass wir gewinnen wollen. Leider hat es nicht geklappt. Jetzt schauen wir aufs nächste Spiel. Wir werden am Dienstag alles geben, was in uns steckt. Es wird schwer, aber nichts ist unmöglich.

Niklas Geyrhofer: "Bis zur Roten Karten hatte wir das Spiel im griff. Dann haben wir tief verteidigt. Später hatte wir noch Chancen, aber leider hat es nicht geklappt. Jetzt heißt es, Köpfe hoch und am Dienstag alles geben. Wenn es frühes Tor gelingt, ist sich etwas drinnen. "

Christian Ilzer: "Wir waren in der ersten halben Stunde dominant, es hat aber die Geschwindigkeit gefehlt, um durchschlagskräftiger zu sein. Nach dem Ausschluss war es ein ganz anderes Spiel. Die Zuschauer haben uns in der letzten halben Stunde getragen. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden."