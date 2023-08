Herr Präsident, die UEFA sprach dem Stadion in Graz die Champions League-Reife. War das Debakel absehbar?

CHRISTIAN JAUK: Der Zeitpunkt war eine Überraschung. Wir haben jahrelang gewarnt. Die Stadt hat kurzfristig Maßnahmen beschlossen, die die Lücken der Vergangenheit schließen werden. Was fehlt, ist die Investition in die Zukunft. Und damit bleibt das Damoklesschwert der Sperre – in Zukunft auch für die UEFA Europa League – für die kommenden Jahre über uns.