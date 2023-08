Es ist ein neues Kapitel, das der SK Sturm in der Stadiondiskussion in der Stadt Graz aufgeschlagen hat. Präsident Christian Jauk offenbarte im Interview mit der Kleinen Zeitung, den Kauf des Baurechts der Merkur Arena anzustreben. Jauk offenbarte, dass es bereits ausgearbeitete Pläne gibt: "Die Hausaufgaben sind erledigt, wir werden sie in den nächsten Wochen auch der Öffentlichkeit präsentieren. Aber man kann Sturm Graz durchaus zutrauen, dass wir auch in diesem Bereich professionell agieren und vorbereitet sind."