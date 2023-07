Gemma Sturm schau’n – dieses Motto herrscht derzeit bei den schwarz-weißen Fans. Die sportlichen Erfolge der vergangenen drei Jahre lassen die Anhänger vermehrt Jahreskarten kaufen. Die Grazer knacken beim Aboverkauf die 8000er-Marke. Das ist neuer Rekord. So beliebt war Österreichs Vizemeister – bezogen auf die Jahrestickets – noch nie. Wer also einen gesicherten Platz bei allen Liga-Heimspielen haben möchte, muss schnell sein. Cup- und Europacupspiele sowie die Partien von Sturm II sind nicht mehr im Abo inkludiert, Begegnungen der Sturm Frauen sind dabei. Apropos Tickets: Die Vorverkaufsphase für Black Member für das Cup-Spiel beim SAK (22. Juli, 700 Karten sind verfügbar) sowie für die ersten beiden Liga-Spiele gegen Austria Wien (30. Juli, auswärts) und den LASK (5. August, heim) ist heute, Freitag und Samstag. Der freie Verkauf für das „Triple“ startet am 16. Juli. Alle Tickets sind in den SturmShops erhältlich.

Klubs haben Planungssicherheit

Die Transferzeit war beim SK Sturm Mitte Juli noch nie so intensiv wie im heurigen Jahr. „Es ist erst Mitte Juli und es geht richtig rund“, sagt Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Er selbst bleibt aber gelassen. Auch weil Sturm aus wirtschaftlichen Gründen keinen Spieler abgeben muss. „Ich denke, dass es ein Rekordsommer werden könnte“, sagte Schicker. Er meint damit aber die Transferperiode an sich. „Die Klubs haben nach der Pandemie wieder Planungssicherheit. Und wenn sich das Stürmerkarussell zu drehen beginnt, könnten auch wir ein Teil davon sein“, sagt Schicker.

Heute steigt ein Testspiel-Doppel, in dem alle Kaderspieler mit Ausnahme von Alexandar Borkovic (Oberschenkel) zum Einsatz kommen sollen. Der Test um 15 Uhr gegen Partizan Belgrad findet im Trainingszentrum Messendorf unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Partie um 18 Uhr in Friedberg gegen Aris Limassol ist für Besucher offen. Kommenden Dienstag (18. Juli, 19 Uhr) spielt Sturm in der Merkur-Arena gegen Galatasaray Istanbul, das bereits heute (19.25 Uhr, ORF Sport+ live) gegen die Wiener Austria ein Freundschaftsspiel bestreitet.