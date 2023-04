Einen Sieg ist Sturm Graz vor dem Einzug ins Cupfinale in Klagenfurt entfernt. Der LASK ist am Donnerstag (20.30 Uhr im Liveticker) in Graz zu Gast. Das Halbfinalduell ist ausverkauft, die Fangruppen haben sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Um die Mannschaft schon vor dem Anpfiff entscheidend zu pushen, wird der Bus am Stadionvorplatz in Empfang genommen – und dann im Schritttempo zur Tiefgarageneinfahrt begleitet. Fahnen, Trommeln, bengalische Feuer – freilich inbegriffen.

Damit der Empfang gelingt, rufen die organisierten Fangruppen alle Sturm-Fans dazu auf, bereits um 18.45 Uhr am Stadionvorplatz zu sein.