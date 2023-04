Mucksmäuschenstill war es aufgrund eines medizinischen Notfalls vor dem Spiel zwischen Sturm und Rapid, laut war der Jubel nach dem Spiel auf Grazer Seite. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer hat den Schlager gegen Rapid mit 3:1 für sich entschieden. Und großen Anteil am Erfolg hatte David Schnegg. „Mit Auszeichnungen, wie ‘Man of the Match’, kann ich ganz wenig anfangen“, sagt der Linksverteidiger. „Wichtig ist, dass jeder auf sich schaut. Dann werden wir im Kollektiv gute Leistungen abrufen.“