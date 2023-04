Einen Sieg ist Sturm Graz vor dem Einzug ins Cup-Finale in Klagenfurt entfernt. Der LASK ist am Donnerstag (20.30 Uhr im Liveticker) in Graz zu Gast. Das Halbfinal-Duell ist ausverkauft, die Fangruppen haben sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Um die Mannschaft schon vor dem Anpfiff entscheidend zu pushen, wird der Bus am Stadionvorplatz in Empfang genommen - und dann im Schritttempo zur Tiefgarageneinfahrt begleitet. Fahnen, Trommeln, bengalische Feuer - freilich inbegriffen.

Damit der Empfang gelingt, rufen die organisierten Fangruppen alle Sturm-Fans dazu auf, bereits um 18.45 Uhr am Stadionvorplatz zu sein.