Der SK Sturm empfängt zum Auftakt in die Bundesliga-Meistergruppe den SK Rapid. Eine halbe Stunde vor dem geplanten Anpfiff um 17 Uhr wurde bekannt, dass sich der Anpfiff auf 17.30 Uhr verzögern wird - Grund dafür soll ein medizinischer Notfall vor dem Stadion sein.

Schon zuvor haben sich die Sturm-Fans auf das Topspiel der Runde eingestimmt. Das "Kollektiv 1909" hat sich um 12 Uhr in der Gruabn getroffen und marschierte via der Conrad von Hötzendorf Straße zum Stadion in Liebenau.

Sturm-Trainer Christian Ilzer nimmt im Vergleich zum 2:0-Erfolg bei der WSG Tirol vor der Länderspielpause kaum Änderungen vor, Manprit Sarkaria stürmt anstelle von Bryan Teixeira neben Emanuel Emegha, Alexandar Borkovic ersetzt in der Innenverteidigung den noch nicht ganz fitten Gregory Wüthrich.

Die Aufstellung des SK Sturm

Die Startelf von Rapid