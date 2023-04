Die Erwartungshaltung bei den Sturm-Fans vor Beginn der Meistergruppe ist hoch, sehr hoch. Nicht wenige reden vom Titelgewinn, hoffen auf ein Ende der Salzburger als Serienmeister. Die Grazer haben die „Bullen“ im Cup eliminiert, warum soll man in der Liga nicht auch einmal das bessere Ende für sich haben. Und die Rechnung ist einfach. „Macht das Dutzend voll“, sagen einige Anhänger. Heißt: Sturm braucht „nur“ zwölf Siege in Serie feiern und schon ist das Double in Graz.