Österreichs neuformiertes U21-Fußball-Nationalteam ist auch nach sechs Spielen noch ungeschlagen. Die Mannschaft von Teamchef Werner Gregoritsch besiegte am Montag im Rahmen des Trainingslagers in der Türkei in Antalya Moldawien mit 4:0 (2:0). Verteidiger Pascal Estrada von Olimpija Ljubljana (3., 73.) und Ried-Stürmer Christoph Lang (44., 57.) erzielten jeweils zwei Tore. Lang ist seit Winter vom SK Sturm an die Innviertler verliehen und hat sowohl für die Grazer als auch für Ried in dieser Saison bereits einmal in der Bundesliga getroffen.

Estrada brachte die Österreicher bereits in der 3. Minute nach einem Eckball in Führung. Lang erhöhte mit einem Freistoß und war für den Nachschuss zur Stelle, nachdem Moldawiens Torhüter einen Elfmeter von Bernhard Zimmermann pariert hatte. Den Schlusspunkt setzte Estrada, der wieder im Anschluss an einen Corner per Kopf traf.

Das U21-Team hält damit nach sechs Spielen bei drei Siegen (5:1 Montenegro, 2:0 Wales, 4:0 Moldawien) und drei Remis (1:1 Türkei, 1:1 Kroatien, 0:0 Polen). Die Testspiele dienen der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation, die im September startet.