Nachdem Andreas Schicker seinen Vertrag als Geschäftsführer Sport bei Sturm bis 2026 verlängert hat, steht bei Sturm die nächste Vertragsverlängerung fest. Der Kontrakt mit Cheftrainer Christian Ilzer und seinem ganzen Trainerteam wurde bis 2025 verlängert. Damit läuft neben Ilzers Vertrag auch jener der Co-Trainer Uwe Hölzl und Dominik Deutschl, von Fitness- und Konditionstrainer Marco Angeler sowie dem Head of Scouting & Spielanalyse Paul Pajduch bis 2025.

"Unser gesamtes Trainerteam hat vom ersten Tag in Graz an hervorragende Arbeit geleistet und extrem viel Zeit, Herzblut und Akribie in die tägliche Arbeit mit der Mannschaft gesteckt. Diese geschlossene Vertragsverlängerung von Christian Ilzer und seinem Team ist eine absolute Bestätigung für unseren gemeinsam eingeschlagenen Weg", sagt Schicker.

Ilzer zur Vertragsverlängerung: "Am Ende ist der sportliche Erfolg immer das Wichtigste, trotzdem ist es etwas sehr Schönes, wenn man spürt und auch sieht, dass unsere Arbeitsweise und unser Einsatz anerkannt und wertgeschätzt werden. Wir sind ein eingespieltes Trainerteam und werden weiterhin alles dafür tun, um mit dem SK Sturm erfolgreich zu sein!"