Die Köche in der Gerüchteküche machten in den letzten Tagen immer häufiger Überstunden, nun können Sie die Herdplatte fürs Erste kaltstellen. Sportdirektor Andreas Schicker verlängert beim SK Sturm bis 2026 und erteilt damit Rapid eine klare Absage.

"Ich habe immer gesagt, dass mein Weg hier bei Sturm noch nicht zu Ende ist. Ich fühle mich hier wohl, die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam und dem Vorstand funktioniert einwandfrei", sagt Schicker, der im Mai 2020 vom Chefscout zum Geschäftsführer aufstieg.

Seither ist ihm viel gelungen, sowohl bei den Ein- als auch bei den Verkäufen. Kelvin Yeboah (6,5 Millionen Euro) und Rasmus Höjlund (bis zu 20 Millionen Euro) waren die bisher lukrativsten Transfers. Kürzlich ist ihm die Vertragsverlängerung von Abwehrchef Gregory Wüthrich geglückt, die Sturm am Montag offiziell machte.

"Ich fühle mich extrem wohl in der Steiermark und beim SK Sturm", so Schicker weiter. "Vor zweieinhalb Jahren hatten wir einen Dreijahresplan ausgegeben – auch wenn wir diesem Plan schnell voraus waren, geht der Pfeil der Entwicklung weiterhin nach oben, die Mannschaft und der Verein entwickeln sich beständig weiter und hat das vorhandene Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Der SK Sturm befindet sich auf einem spannenden und herausfordernden Weg, den ich weiterhin mitgestalten möchte. Gemeinsam haben wir nach wie vor große Ziele, wir werden hart dafür arbeiten, diese auch zu erreichen."

Jauk: "Haben mit Andi einen absoluten Goldgriff getätigt"

Für die gute Arbeit Schickers gab es viel Anerkennung in Österreich, unter anderem eben auch aus Hütteldorf. Präsident Christian Jauk und seine Vorstandskollegen waren zum Reagieren gezwungen und unterbreiteten Schicker am Wochenende eben diesen neuen Vertrag bis ins Jahr 2026.

"Als wir 2020 mit Andreas Schicker einem jungen Mann aus unseren eigenen Reihen unser Vertrauen ausgesprochen haben, gehörte auch eine Portion Mut dazu", wird Jauk in einer Aussendung zitiert. "Jetzt wissen wir selbstverständlich, dass wir mit dem Andi einen absoluten Goldgriff getätigt haben. Der junge Weg des SK Sturm, die sportlichen Erfolge der letzten Jahre, die Transfers in einer für Sturm völlig neuen Größenordnung sowie der damit einhergehende wirtschaftliche Erfolg – all diese Dinge sind unglaublich eng mit dem Namen Andreas Schicker verbunden."