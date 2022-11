Starke Leistungen und gute Arbeit wecken Begehrlichkeiten. Darum gibt es bei Sturm Wechselgerüchte um Trainer Christian Ilzer und Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Ilzer, der in der Bundesliga schon den WAC und die Wiener Austria trainierte, betont klar wie nie zuvor, dass sich Sturm als Nummer zwei in Österreich etabliert hat. Er habe daher keine Ambitionen, innerhalb Österreichs zu wechseln – und sieht das auch beim Sportchef so.