Für den SK Sturm steigt heute (17 Uhr) in Pasching gegen den LASK das letzte Bewerbspiel im Jahr 2022. Egal, wie die Begegnung gegen die Linzer auch endet, es war ein unglaublich erfolgreiches Kalenderjahr für die Schwarz-Weißen. Wer so denkt, hat keinen Platz beim SK Sturm. Alle im Verein brennen auf einen Sieg, brennen auf die Revanche für die bisher einzige Liga-Niederlage in der laufenden Spielzeit, brennen darauf, 35 Punkte im Herbst zu holen. „Keiner hat in dieser Trainingswoche vom letzten Spiel gesprochen, alle waren voll bei der Sache, auch wenn es in den vergangenen Tagen etwas ruhiger zugegangen ist. Wir hatten ja keine englische Runde“, sagt Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Er warnt vor einem schwierigen Spiel auf einem engen Platz. „Wir müssen von der ersten Sekunde da und handlungsschnell sein, dann ist alles drinnen, dann können wir das Jahr auch erfolgreich beenden“, sagt Schicker.