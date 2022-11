"Mega erfreut und schon überrascht“ zeigte sich Alexander Prass, als er am Montag darüber informiert worden war, dass er für den kommenden ÖFB-Lehrgang (14. bis 20. November, Testspiele gegen Andorra in Malaga am 16. November und gegen Italien am 20. November im Wiener Ernst-Happel-Stadion) erstmals im Kader des österreichischen Fußball-Nationalteams der Männer steht. Insgesamt 21 Länderspiele für die U18-, U19- und U21-Nationalteams absolvierte der Mittelfeldspieler des SK Sturm bereits zuvor. Jetzt bekam er von Teamchef Ralf Rangnick den Zuschlag fürs A-Team. „Wenn man sich durchliest, wer da alles nominiert ist, macht mich das wirklich stolz. Das ist eine große Auszeichnung.“