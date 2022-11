Medizinische Betreuung wurde den Spielern des SK Sturm am Montag angeboten – Nutzung "auf freiwilliger Basis", bevor sie heute einen freien Tag genießen dürfen. Für einige diente das auch zur Frustrationsbewältigung nach dem 1:1-Remis in Altach. Vor allem die Entscheidung von Schiedsrichter Manuel Schüttengruber, das 2:1 von Albian Ajeti zurückzunehmen, sorgte für großen Unmut bei den Grazern. Für einige Beobachter über das Ziel hinaus schoss Trainer Christian Ilzer. Abgesehen von der (berechtigten) Kritik am nicht gegebenen Tor folgte ungefragt ein Querschuss, der für Kopfschütteln sorgte. So behauptete Ilzer, dass "Salzburg öfter von den Schiedsrichtern profitieren" würde als andere Teams.