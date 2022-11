Die Herbstsaison der österreichischen Fußball-Bundesliga endet am Sonntag mit der Partie LASK gegen Sturm (Anpfiff um 17 Uhr in Pasching), Dritter gegen Zweiten in der Tabelle. Sturm-Trainer Christian Ilzer lobte den Gegner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in die Höhe. "Wir brauchen gegen den LASK eine absolute Topleistung, um dieses Spiel zu gewinnen", sagt Christian Ilzer. Die Entwicklung des LASK in den letzten Jahren sei eine sehr gute seit dem Aufstieg in die höchste Spielklasse.

Sturm setzt vollen Fokus auf den LASK

Die Vorbereitungswoche war für die Grazer diesmal eher ungewöhnlich, stand doch diesmal kein Spiel unter der Woche an. Die Mannschaft startete am Mittwochnachmittag nach zwei freien Tagen in die Vorbereitung. Chefcoach Ilzer kann derzeit aus dem Vollen schöpfen und sieht darin auch einen Vorteil, was das Trainingsniveau angeht: "Wir können derzeit auf sehr hohem Niveau trainieren, alle Spieler sind heiß auf die Startelf". "Die Spieler haben auch in Altach bewiesen, dass sie frisch und aggressiv sind und diese Eigenschaft wollen wir am Sonntag auch abrufen", meint der Trainer weiter.

"Der Herbst macht Hunger auf mehr"

Sturm steht in der Liga auf Platz zwei und ist in der Europa League unglücklich ausgeschieden. Dieser Herbst war gefüllt mit vielen Höhepunkten in sehr kurzer Zeit. Ein Sieg würde natürlich guttun und "unserer großartigen Herbstsaison die Krone aufsetzen", sagt Ilzer. Das Ziel war, sich so schnell wie möglich für die Meistergruppe zu qualifizieren und nun will man sich die bestmögliche Ausgangslage für das Frühjahr erarbeiten. Dabei werden die Grazer auch von zahlreichen Fans begleitet, der Auswärtssektor in Pasching ist ausverkauft. Nach diesem Spiel geht es in eine längere Winterpause als gewöhnlich, erst am 03. Februar geht es mit dem ersten Bewerbsspiel wieder los.